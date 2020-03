Así es la tercera temporada de "Elite", una serie de Netflix que es tendencia en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy es el día anunciado para el regreso de Elite que estrena su tercera temporada en Netflix. La popular serie española está de vuelta para seguir mostrando los dramas adolescentes, las diferencias sociales entre los muy ricos y los muy pobres, y donde todos aparentan tener una vida perfecta. Claro que no hay más que rascar un poquito (o esperar unos episodios) para entender que hay mucho dolor, frustraciones y presiones en la vida de este grupo de adolescentes que se presenta como idílica.

También regresan esos primeros planos con miradas fijas, los diálogos mordaces, las guerras por la popularidad, los vestuarios perfectos y una trama que se mueve entre el pasado y el presente. Todo esto se ha convertido en el sello de esta producción creada por Carlos Montero y Darío Madrona que se estrenó en octubre de 2018 y desde entonces no hay parado de sumar nuevos adeptos.

Imagen de la temporada 3 de la serie "Élite". Foto: Netflix

Además de todo esto, se trata de una serie policial, y revelar quién es la víctima (y sobre todo el victimario) de esta nueva temporada vuelve a ser el centro de atención. Algo se podía conocer a través del adelanto que se publicó hace algunos días en las redes sociales y Youtube. El País pudo ver de manera anticipada los primeros episodios de esta tercera temporada, donde rápidamente se confirman las teorías sobre la víctima de estos nuevos capítulos que tiene a todos los protagonistas como sospechosos.

Como sucedía en Por 13 razones (también de Netflix), otra serie que se enmarca en el universo adolescente mostrando las desgracias de los estudiantes con una muerte en el centro de la atención, la acción de las sucesivas temporadas es consecuencia de lo que sucedió en el inicio. En Por 13 razones era el suicidio de Hannah (Katherine Langford) y las consecuencias que trajo para sus amigos y familiares; en Elite es el asesinato de Marina (María Pedraza), la estudiante perfecta que tenía varios secretos y cuyo asesino recién se conoce en el final de la segunda temporada. En esta tercera tanda de episodios se continúan explorando las consecuencias de ese hecho inicial que quedó impune y además ahora tiene una nueva víctima.

Imagen de la tercera temporada de "Elite". Foto: Difusión

Un poco de historia de este drama juvenil

La primera temporada de Elite comienza con tres jóvenes de clase baja -Samuel, Nadia y Christian- que llegan becados a estudiar a Las Encinas, el colegio más prestigioso de España al que asiste la crema y nata, lo que no evita que entre ellos también haya abusadores, estafadores y narcos. Y las diferencias sociales comienzan a notarse desde el inicio cuando un grupito de niños ricos -Guzmán, Carla, Lucrecia, Polo y Ander-comienzan a molestarlos justamente por ser pobres. Todos menos Marina, quien se enamora de Samuel (Itzan Escamilla), uno de los nuevos estudiantes. Y para complicar aún más las cosas, Marina muere dejando un charco de sangre lleno de mentiras y dramas. Quién fue el asesino y porqué la asesinó fue la principal razón de esa temporada. Si bien el misterio se llega a resolver para los espectadores, las consecuencias comienzan a notarse recién en la segunda temporada.

Imagen de la temporada 2 de "Élite". Foto: Netflix

El año pasado, con el estreno de la temporada dos, el asesinato de Marina -y la impunidad de su culpable- son el centro de atención. El hermano de ésta, Guzmán (Miguel Bernardeau) y Samuel intentan hacer que Polo (Álvaro Rico) confiese el asesinato, inventando una trama que parece descabellada pero que tiene éxito. Para eso utilizan a Carla “La marquesita” (Ester Expósito), quien con su mirada fría y aire de superioridad ocultaba varios secretos, entre ellos la identidad el autor del crimen. En esa temporada también se agranda el universo de los estudiantes con la incorporación de la simpática y altanera Rebeka (Claudia Salas), quien dice haber ganado la lotería pero es hija de una lavadora de dinero, y Cayetana (Georgina Amorós), una oportunista que intenta hacerse pasar por rica, aunque en realidad es la hija de la señora de la limpieza del colegio. Es Cayetana quien tiene un rol destacado en esa tanda de capítulos al lograr salvar al culpable del asesinato de Marina, ocultando además el arma homicida.

Si no vio la serie, de ahora en más comienzan los spoilers de la tercera temporada. Con todo este precedente inicia la nueva (pero no última) temporada de Elite que también se mueve entre el pasado y presente. El pasado esta vez es el transcurso del año escolar, mientras en el presente, la policía intenta averiguar qué sucedió en la fiesta de fin de cursos donde Polo termina cayendo sobre la pista de baile. Si bien con su muerte se cierra el círculo sobre el asesinato de Marina, conocer quién pudo hacerlo (todos tenían razones y motivos), vuelve a convertirse en el eje central de la trama.

Imagen de la tercera temporada de "Elite". Foto: Difusión

Mientras esto sucede, Nadia (Mina El Hammani) y Lucrecia (Danna Paola) continúan con su tensa relación que se complica aún más cuando ambas deciden inscribirse a una beca en una universidad. Si bien Nadia es quien tiene méritos para asistir y no tiene los recursos suficientes, Lucrecia oculta un pequeño secreto (no solo su relación con su hermanastro) que también la obliga a pedir esa beca. Y salen chispas, amenazas y extorciones de lugares impensados entre ambas. Ander (Arón Piper) también tiene un año complicado, aunque más vale no adelantar más.

Estos primeros episodios de la temporada muestran que esta nueva muerte (crimen o suicidio) está lejos de resolverse, lo que no impide que se puedan ir sacando conclusiones anticipadas. Con una cuarta temporada ya confirmada que tendrá nuevos actores y trama, Las Encinas vuelve a demostrar que será el colegio más importante, caro y exigente de España, pero no el mejor para la supervivencia de sus estudiantes.

Hasta ahora, el streaming es uno de los pocos espacios donde no parece importar el Coronavirus que ha hecho que se cancelen festivales de cine, conciertos y presentaciones en todo el mundo, Uruguay incluido. Y la seguridad del hogar también es el lugar para ver algunos placeres culposos, como esta adictiva serie. Porque Elite es un placer culposo, lo que no evita que se convierta en una de las series más populares, vistas y comentadas de la plataforma de streaming.