Así será la trama del reboot de "Charmed"

Ya hace unas semanas que la cadena The CW anunció el regreso de Charmed. Era de esperar que en tiempos de Fuller House y Gilmore Girl: A Year in the Life — continuaciones de Full House y Gilmore Girl, dos series éxito de la década de 1990 y 2000— la historia de las tres hermanas brujas asomara por la grilla televisiva.

Pero en lugar de contar la historia de las hermanas Piper, Phoebe y Prue Halliwell, se partirá de otras tres hermanas que nada tienen que ver con las que triunfaron allá por 1999. Los nuevos personajes principales serán Macy, Mel y Madison Pruitt, tres chicas que descubrirán su parentesco a lo largo de la trama y, claro, que tienen poderes mágicos.

"Será un reboot feroz, divertido y feminista sobre tres hermanas que viven en una ciudad universitaria y que descubren que tienen poderes sobrenaturales para luchar contra demonios y derribar el patriarcado", describe la sinopsis publicada por The CW.

Macy, que tendrá el poder de telequinesis, comenzará la historia como una joven de casi 30 años, que estudia un doctorado en física quántica y trabaja en el laboratorio de la universidad en Hilltowne, Michigan, donde vive con su novio Galvin.

Mel sufrió un trágico accidente que la llenó de enojo y la convirtió en una persona violenta. Así, termina por alejar a todos los que la quieren e incluso espanta a su novia, Soo Gin. De profesión, es luchadora femenina, y su poder es el de congelar el tiempo.

Madison, que desde el comienzo ya sabe que es hermana de Mel, acaba de cumplir los 18 años, entró a la universidad y su único interés será ingresar a una hermandad. La capacidad de la más pequeña es leer la mente.

Claro que todavía faltan detalles sobre el regreso: la fecha todavía no se conoce y tampoco el elenco que dará vida a las Pruitt. Pero sí se sabe que el guion será de Jessica O’Toole y Amy Rardin, y que la productora ejecutiva de Jane the Virgin, Jennie Urman, estará en el equipo.

Un dato a tener en cuenta es que las actrices Alyssa Milano, Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Rose McGowan (que entró en la temporada tres de la serie como Paige Matthews) no están del todo conformes con la idea. Combs escribió en su cuenta de Twitter:



"Así está el asunto. Hasta que no nos pidan que lo reescribamos como Brad Kern hacía cada semana, ni se les ocurra aprovecharse de nuestro duro trabajo. 'Embrujadas' nos pertenece a las cuatro, a nuestro enorme equipo de guionistas, trabajadores y sobre todo los fans. Para su información, no los engañarán poniendo un título o una estampita a esta nueva serie. Así que adiós."



Otros reboots esperados "Roseanne" y "Sabrina, la bruja adolescente" Ya se sabe que 2018 traerá de vuelta otras series muy queridas por la audiencia. Roseanne, serie que tuvo nueve temporadas entre 1988 y 1997, tendrá ahora su décima entrega; y una nueva versión más macabra de Sabrina, la bruja adolescente, llegará a Netflix, con Kiernan Shipka como protagonista.