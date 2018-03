Así es la nueva serie de terror del escritor de "Game of Thrones"

La última temporada de Game of Thrones se estrenará recién el año que viene, mientras que el nuevo libro de la saga de George R. R. Martin en la que se basa la famosa serie de HBO, todavía no tiene fecha de salida.

Pero mientras el barbudo sigue escribiendo, se prepara para que otra creación suya llegue a la pantalla: la novela "Nightflyers", en formato de serie de ciencia ficción y terror.

Este contenido llegará a Netflix ambientado en el futuro, en la víspera de la destrucción de la Tierra. En esa situación, un equipo de exploradores viajan por la galaxia en la nave más avanzada, The Nightflyer, para interceptar una nave espacial. Y obviamente, las cosas no irán como ellos esperan.

"Esta es una advertencia, no una llamada de emergencia. No aborden la nave. No traigan The Nightflyer de vuelta a la Tierra", es todo lo que se escucha en estos segundos de anticipo, en los que se percibe tensión, oscuridad, y miedo, y se ven sangre y fuego.

En Nightflyers, Gretchen Mol (Boardwalk Empire) interpreta a la Dra. Agatha Matheson, que destaca entre un amplio elenco.

Todavía no se conoce la fecha de estreno de esta ficción, que en Estados Unidos se emitirá por el canal Syfy. Pero llegará antes de fin de año.

Nightflyers ya tuvo una adaptación pero al cine, en 1987, dirigida por Robert Collector y bastante alejada de la historia original.