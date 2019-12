Año de despedidas: "Game of Thrones", "The Big Bang Theory" y más cerraron sus ciclos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue un año de despedidas para varias series conocidas, premiadas y que han dado mucho para hablar en este tiempo; y esos finales son los que han dejado un sabor amargo en los espectadores que tendrán que ir buscando una nueva producción que llene el vacío.

Los cierres, menos cuando en el camino han ido involucrando a miles y miles de fanáticos, difícilmente son capaces de complacer a la mayoría. Eso quedó demostrado este 2019 con la última temporada de Game of Thrones, una de las ficciones más destacadas de la década, que se despidió con la que para muchos fue su temporada más floja. En lo personal, me siento en el lado contrario y si bien creo que un par de episodios más hubieran servido a la resolución, no soy de la idea de rehacer la temporada, cosa que han pedido los fanáticos más acérrimos. Game of Thrones terminó como la serie más premiada en la historia de la televisión, con un imponente número de seguidores fieles que seguían la historia por HBO (o pirateaban los episodios), y por donde se la mire, haciendo historia.

Game of Thrones 8. Foto: HBO

Pero la serie basada en la novela de G.R.R. Martin no fue la única que le dijo adiós a la pantalla: también se terminó la comedia The Big Bang Theory. A lo largo de estas 12 temporadas se llegó a querer (un poco nomás) a Sheldon Cooper, ese insoportable y siempre genial personaje que interpretó Jim Parsons y que se convirtió no solo en uno de los personajes más esperados cada año, también en uno de los más taquilleros. Los cinco protagonistas de la serie -Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar y Simon Helberg- llegaron a cobrar un millón de dólares por episodio, lo que no es poco para una sitcom de y para nerds, que lograban hacer humor con el Gato de schrödinger o la teoría de las cuerdas.

"The Big Bang Theory" llegó a su final este año con la temporada 12. Foto: Difusión

Otra de las series destacadas que terminó este año fue Orange is the New Black, que fue la primera serie original de Netflix, y por eso merece un destaque especial en la historia. A lo largo de sus siete temporadas, se fue conociendo no solo la vida en prisión de Piper Chapman (una genial Taylor Schiling), sino también a todas las reclusas que la acompañaron a lo largo del tiempo. A la vez, fue nominada varias veces a mejor comedia y mejor drama en los Emmy.

"Orange is the new black", la primera comedia original de Netflix. Foto: Difusión

Y si bien todavía no se confirmó ni que seguirán ni que no, las segundas temporadas de Big Little Lies y Fleabag también se sintieron como una despedida. “Las cinco de Monterrey” dijeron adiós (por ahora) con un ciclo que se centró en la entrometida, sofocante y quisquillosa Mary Louise (Meryl Streep), quien además de buscar respuestas sobre la muerte de su hijo, intentó demostrar que su nuera, Celeste (Nicole Kidman), no era capaz de mantener una familia. El desenlace fue bastante decepcionante para el público.

Kidman y Streep, dos madres enfrentadas en esta temporada del drama de HBO. Foto: Difusión

Otras series que se despidieron este año fueron la comedia Veep, el drama Transparent; la historia sobre los orígenes de Bruce Wayne, Gotham; el policial de Holmes y Watson con una vuelta de tuerca, Elementary; y la comedia sobre el mundo de las aplicaciones, Silicon Valley (que en su última temporada se acercó demasiado a la realidad). Todas tenían varios años encima.

"Veep", la mandataria Selina Meyer se despidió este año de la pantalla de HBO. Foto: Difusión

Ahora, ya casi entrando a 2020, comenzarán a surgir las series dispuestas a conquistar corazones y a llenar esos vacíos. Acá las esperamos.