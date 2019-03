Angela Bassett, una reina que cuida las calles de Los Angeles como ninguna

Cindy Pearlman, The New York Times

Por Tina, la biografía de Tina Turner, Bassett estuvo nominada al Oscar y ganó el Globo de Oro, dos hitos para una carrera de 30 años que la ha paseado por el cine y la televisión. El año pasado estuvo en Pantera negra y ahora es la protagonista de la serie 9-1-1.

¿Qué tiene que ver la edad? Absolutamente nada, según Angela Bassett. “Es como les digo a mis hijos: comienza con la actitud”, dijo la actriz, que cumplió 60 el año pasado. “Todo es mejor cuando tienes una buena actitud”.

Como protagonista la serie 9-1-1 (se puede ver en al app de Fox) Bassett tenía algunas otras lecciones que compartir.

Tráiler de la segunda temporada de la serie "9-1-1"

“Cuando se trate de vivir: disfruta, baila, hazlo plenamente”, dijo. “Rodéate de gente genial. Eso es clave”.

—¿Cómo fue cumplir 60 años?



—No quería tener una gran fiesta, pero así fue. Mis amigos y mi esposo decían: “No, no vamos a tener una noche tranquila en casa. Vamos hacerlo a lo grande”. Poco a poco me convencí de la idea de una fiesta de cumpleaños. Luego pensé: “¡Hay que hacerlo bien!”.

9-1-1, creada por Brad Falchuk, Tim Minear y Ryan Murphy, se trata de los días y noches de alta presión de los servicios de los primeros intervinientes -entre ellos los policías, los bomberos y los paramédicos- que mantienen a Los Ángeles en pie; cada episodio cubre 24 horas.

Athena Grant, el personaje de Bassett, de día es una policía que sabe de la calle, es tenaz y no se anda por las ramas; le gusta tener mucho control de la situación. Sin embargo, el resto de su vida es un caos: es una madre que hace poco sobrevivió un divorcio impactante después de que su esposo se declaró homosexual. Precavida, ha embarcado una nueva relación romántica con un bombero (Peter Krause), quien perdió a su esposa y a sus hijos en un incendio que quizá causó él mismo. Los dos tienen un pasado difícil .

“Se trata de un personaje con el que es fácil identificarse, muy feroz y vulnerable al mismo tiempo”, comentó Bassett, quien está casada con el actor Courtney V. Vance con quien tiene dos gemelos. “Francamente, lo que me encanta de los personajes de 9-1-1 es que, a pesar de lo que pase en sus vidas, se atreven a intentarlo y hacer lo mejor que puedan para salvar vidas”.



“Son graciosos, fuertes y un poco extraños”, dijo. “Son humanos”.

Bassett no iba a interpretar a Grant. Cuando la contrataron, el personaje aún no existía.

“No había guion cuando acepté en un inicio”, recordó. “Lo hice por fe y porque ya había trabajado con Ryan en American Horror Story. Los proyectos que habíamos realizado en el pasado fueron asombrosos, y me encanta la manera en que crea papeles femeninos”.

Tráiler de la película "Pantera negra"

“Las mujeres de sus series son feroces y fabulosas”, comentó la actriz. “Son rudas, pero también vulnerables y emotivas al mismo tiempo”.

Cuando finalmente le dieron el guion, Bassett se enamoró de Grant.

“Es una policía con un arma, uniforme y estilo”, dijo la actriz riendo, “y siempre tiene frases geniales”.

La serie es notable por sus narrativas extravagantes y sorprendentes. En un episodio, un paramédico fue empalado en la cabeza, y sobrevivió. En otro, un tipo muere después de caer de una montaña rusa defectuosa. También hubo uno en el que una casa inflable en el cumpleaños de un niño se eleva en el aire en un día de mucho viento, con los niños y el papá colgando de ella. La serie también tuvo un arco de tres episodios en el que la ciudad de Los Ángeles sufrió una serie de terremotos.

Pero ninguno de esos es el momento extremo favorito de Bassett.

“Hubo un episodio del Día de San Valentín muy alocado”, recordó. “Básicamente, una mujer me ató a una silla e intentó sacarme el corazón para dárselo a su novio desalmado”.

A Bassett, su gran oportunidad como actriz llegó cuando interpretó a Tina Turner en What’s Love Got to Do with It, papel por el que obtuvo una nominación al Oscar a la mejor actriz.

Su actuación como Ramonda, madre del personaje principal (Chadwick Boseman) en Pantera negra (2018), fue bien recibida por una nueva generación de fanáticos. La película se convirtió en un éxito global y en la primera película de superhéroes en obtener una nominación al Oscar a la mejor película.

Bassett, que no es fanática de los cómics, admitió que le sorprendió la experiencia.

“Comencé a ver los sitios de fanáticos en YouTube cuando salió el avance, y pude sentir la emoción”, recordó. “¡La gente se volvía loca! Me refiero a gente de todas las edades. Jamás había experimentado nada así en toda mi carrera”.

“La gente salía del cine llorando porque significaba mucho para ellos”.

Bassett dijo que la nominación en la categoría de mejor película fue un “suceso brillante”.

“El filme tuvo mucho poder”, dijo. “Nadie pudo negar su excelencia”.