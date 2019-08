American Crime Story contará el escándalo de Clinton con Monica Lewinsky, quien además será la productora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta el menos informado de la historia estadounidense conoce el caso. Los ciudadanos de Estados Unidos, y también muchos del resto del planeta, estaban muy pendientes de la mancha de un vestido azul en 1998. Porque no era una mancha cualquiera: era la prueba irrefutable de que Monica Lewinsky había tenido sexo con Bill Clinton, el presidente del país. Ahora, American crime story, la marca criminal más conocida de la televisión, quiere adentrarse en profundidad en ese proceso judicial. Y lo hará además con la ayuda de la propia Lewinsky, que ejercerá de productora.



Como es bastante sabido, American crime story es la marca que incluyen miniseries como The people vs O.J. Simpson o El asesinato de Gianni Versace. Producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, ahonda en los casos de la crónica roja que a su vez retratan la sociedad estadounidense en una determinada época.



Por otro lado, dado el éxito que tuvieron las producciones anteriores, el Caso Lewinsky parece tener de antemano todas las de ganar. De hecho, O.J. Simpson, protagonizada por John Travolta, obtuvo nueve premios Emmy de 22 nominaciones. Y El asesinato de Gianni Versace, con Penélope Cruz, se llevó siete de 19 nominaciones. Y en uno y otro caso incluyendo el galardón a la mejor miniserie. Esos antecedentes hace que todo el mundo quiera participar en el proyecto.



El objetivo de esta temporada, llamada Impeachment por el proceso político que casi echa a Clinton de la presidencia, “explorará las dimensiones que se pasaron por alto de las mujeres que se vieron envueltas en el escándalo y en una guerra política que afectó la presidencia de Clinton”. El proyecto se basa en el libro A vast conspiracy: The real story of the sex scandal that nearly brought down a president de Jeffrey Toobin, autor de la novela de O.J. Simpson que servía de fuente para la primera temporada.

Eso sí, con Monica Lewinsky como productora, está claro que la miniserie quiere contar la versión de la persona más humillada de todo el proceso judicial, por haber tenido sexo con el presidente de EE.UU, que obviamente se trataba de un hombre casado. Y se abre una expectativa sobre si se enfoca como un caso de acoso y abuso sexual, o cuáles serán las lecturas que quieren sacar Ryan Murphy y Brad Falchuk, ambos participantes del proyecto.



Impeachment: American crime story ya anunció algunos nombres del reparto. Beanie Feldstein, popular en estos momentos por la comedia juvenil La noche de nos nerds, será Lewinsky. Y Sarah Paulson, que ya se llevó el Emmy por su trabajo como Marcia Clark en el caso de O.J. Simpson, será Linda Tripp, la amiga mayor de Lewinsky, aquella que grababa sus conversaciones telefónicas con la becaria donde esta reconocía haber tenido relaciones con el presidente, y que convenció a la joven para que no lavase el vestido azul con manchas de semen. La guionista será Sarah Burgess, quien escribió Compliance.

Se espera que la temporada próxima sea polémica, y su estreno está marcado para el 27 de septiembre de 2020. La exactitud con que se fijó la fecha se estima que tiene que ver con que quieren estrenarla un mes antes de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos.