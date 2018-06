Amenazan a un actor de "13 Reasons Why" en redes sociales

El artículo contiene detalles de la trama y el final de "13 Reasons Why"



Es posible decir que 13 Reasons Why es la serie más polémica de Netflix. No nos olvidamos de lo que pasó con House of Cards y Kevin Spacey, pero todo el debate en torno a la serie producida por Selena Gómez tiene que ver pura y exclusivamente con su contenido y las decisiones de guion.

En cuanto a la segunda temporada, hay una escena, la que está en el minuto 38 del capítulo final, que ha conmocionado y enojado a muchos de la audiencia. Tanto, que varios internautas se han enojado hasta el punto de amenazar a uno de los actores, Timothy Granaderos, encargado de interpretar a Monty, el agresor sexual de Tyler (Devin Druid) en la serie.

Los mensajes, como "Debes morir, incluso si estabas actuando", han tenido tal repercusión en las redes, que los compañeros de reparto de Granaderos han salido a defenderlo. Justin Prentice, por ejemplo, subió una foto junto a él y Ross Butler (Zack Dempsey), y usó el hashtag #TimisNotMonty.



Otro de los actores que dedicó una publicación de su Instagram para defender a sus compañeros fue Devin Druid, quien subió una foto con Prentice y Granaderos.



Además escribió: "En serio, estos dos son de las personas más amables, cálidas y empáticas que he tenido el privilegio de conocer. La pasión y la dedicación que ponen en su trabajo es digna de elogio y se nota en sus actuaciones fenomenales. Me dejan asombrados y su amabilidad me hace feliz. Amo a estos nerds".