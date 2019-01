Adolescencia y sexo, los ingredientes del fenómeno "Sex Education"

La adolescencia es ese momento en la vida de todos donde el sexo es el eje central de los pensamientos, sueños y ansiedades. “Todos están pensando en sexo, por hacerlo, o haciéndolo”, dice uno de los jóvenes protagonistas de Sex Education. También hay miedos, confusiones e inseguridades respecto al sexo, y esa es la base de esta nueva serie disponible en Netflix que ya es un éxito y un fenómeno mundial.

Ser un éxito en Netflix es algo complejo, ya que habitualmente se determina a partir de la cantidad de gente que habla de la serie en las redes sociales. Por eso sorprende que Netflix, que suele rehuir a presentar datos de espectadores, anunció que esperan llegar a los 40 millones de espectadores de esta serie en el primer mes. Es un número imponente para el servicio de streaming que tendría más de 137 millones de usuarios repartidos por el mundo. Uno de cada tres personas que tiene el servicio vio esta serie.

Detrás de este fenómeno hay dos claves importantes. El primero es la dupla de Asa Butterflield y Gillian Anderson. La antes agente Scully de Los Archivos X interpreta a Jean, una terapeuta sexual de mediana edad que habla con franqueza sobre un tema, al que los padres le suelen huir. Butterfield es su hijo, quien habla sobre sexualidad con una naturalidad envidiable. El tono es de comedia británica.

La otra clave del éxito es el equipo de mujeres guionistas de la serie (solo hay un hombre entre los seis guionistas), que le dan una mirada fresca a una temática que es, generalmente, escrita por hombres.

Sex Education se centra en Otis (Asa Butterfield, no se olvide de ese nombre que lo va a estar escuchando todo el año), un chico tímido y virgen, de primer año de liceo que se convertirá en el gurú del sexo para sus compañeros. Claro, tener como madre a una terapeuta sexual, hace que hablar todo el día de sexo, para él al menos, sea un tema común y hasta normal. No así para sus compañeros de liceo que, pese a tener una postura de muchachos viriles y experimentados, o chicas expertas en la materia, para ellos, el sexo es algo de lo que no se habla, un tema tabú para ellos. Y del que saben, más bien poco.

Así, Otis comienza a ofrecer sus conocimientos sobre sexo a sus compañeros, aunque las complicaciones, rumores y enojos se convertirán en moneda corriente. The New York Times la definió como una combinación de Masters of Sex y Doogie Howser.

Si bien no se anunció oficialmente, la creadora de la serie, Laurie Nunn, adelantó que está trabajando en los arcos de la posible segunda temporada. Y con los índices de audiencia que ha tenido la serie, es casi seguro que tendrá una continuación, tal como acostumbra Netflix.