Además de "Game of Thrones", estas son las series más importantes de 2019

Fue lo primero que tuiteó la cuenta oficial de HBO el 1° de enero: este es, oficialmente, el año en que vuelve Game of Thrones. No sólo eso: este es —y cómo cuesta pensarlo— el año en que termina Game of Thrones. Ya se sabe que la aventura seguirá, en forma de precuela y con una actriz muy conocida (Naomi Watts), pero este desenlace se siente, un poco, como la despedida de un amigo que se volvió muy cercano.

Este es el año en que se termina Game of Thrones, y eso será lo que marcará 2019 en materia de series. Sea una ficción de su gusto o no, la popularidad, el prestigio y la grandilocuencia cosechadas en siete temporadas tendrán, tras un año largo de ausencia, su último reencuentro. Los medios ya estamos hablando de eso porque cada detalle revelado (una foto, 10 segundos de acción, una posible filtración) es agua en el desierto.

Lo concreto sobre la octava y última temporada es que se estrenará en abril, que tendrá seis capítulos de más de una hora de duración, y se centrará en la lucha colectiva de las familias de Westeros, contra el temible ejército del Rey de la Noche. Con dragones en ambos bandos, el desenlace se prevé fatal. Y desde el equipo de la serie, tanto actores como showrunners aseguran que nunca se vio en la televisión algo como lo que está por venir en este esperado cierre.

Pero hay varios regresos destacados este año para los seriéfilos, en distintos rubros. El más cercano, también en HBO, es el de True Detective. El domingo a las 23.00, estrena la tercera temporada con un episodio doble, y las primeras críticas aseguran que la ficción volvió a su mejor nivel. Ahora el protagonista es Mahershala Ali (que acaba de ganar el Globo de Oro por Green Book), quien interpreta al detective detrás de un macabro caso ocurrido en los montes Ozarks, en una historia contada en varias épocas.

En la misma cadena se verá la segunda temporada de Big Little Lies, el multipremiado drama con Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley, que ahora incorporará a Meryl Streep. Se estrenaría en junio, según reveló la propia Kidman, pero la información no es oficial todavía.

La que sí tiene fecha de estreno para su tercera temporada es Stranger Things. Uno de los fenómenos de Netflix pondrá, el 4 de julio, una nueva tanda de capítulos (ocho) a disposición de un público que está fanatizado con Eleven (Millie Bobby Brown) y sus compinches en esta aventura de ribetes paranormales.

Otro de los regresos más esperados también involucra a Netflix, y a una pandilla de delincuentes españoles que consiguió seguidores en todo el mundo. La casa de papel, la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma de streaming hasta ahora, estrenará en algún momento de 2019, una tercera temporada que es toda una interrogante. Finalizado el atraco a la Casa de Timbre y Moneda, que fue lo que motivó los dos primeros ciclos, y separados los rumbos de cada uno de los ladrones, el eje sobre el que continuará la ficción es, hasta ahora, incierto. Se sabe que al elenco se incorporará Rodrigo de la Serna.

Nueva imagen de "La casa de papel", de cara a la tercera temporada. Foto: Netflix

Mismo acento, misma plataforma e incluso mismos actores hacen a otra de las vueltas que, se supone, se dará este año: la de Élite, el drama juvenil que mezcla a un montón de adolescentes con diferencias superficiales o profundas, y a un asesinato. Y con puntos en común, este año también llegará la tercera (¿y necesaria?) temporada de 13 Reasons Why, ya sin Katherine Langford, la actriz que interpretó a Hanna Baker.

Entre una amplia cantidad de regresos que se reparten en canales de televisión y servicios de streaming, y al margen de la temporada despedida de The Big Bang Theory que se emite en Warner Channel, se vienen el tercer ciclo de The Crown (Netflix), ahora con Olivia Colman como Isabel II; el quinto de la elogiada Peaky Blinders (Netflix); y las nuevas temporadas de Divorce, Veep y Barry, todas en HBO. Además, aún no está claro si la nueva temporada de The Handmaid’s Tale, que acá se ve por Paramount (adonde llegó con bastante retraso respecto a su estreno en el hemisferio norte), se estrenará este año para los televidentes latinos. De cualquier manera, su fecha de estreno en Hulu, su plataforma original, se desconoce.

Más estrenos Empezar de cero

Pero además de nuevas temporadas, este año habrá una variedad de estrenos que llaman la atención de los seriéfilos y de los curiosos. Y el más relevante es, para la región, el de Killing Eve.

La serie de BBC America le acaba de valer el Globo de Oro a mejor actriz de serie dramática a Sandra Oh, y después de cosechar elogios a nivel internacional, y a menos de un año de su estreno, finalmente llegará a Paramount, canal que la estrenará el 3 de febrero. Es la historia de una relación obsesiva entre una oficial y una asesina y, aseguran, hay que verla.

Además, a HBO llegará en algún momento Catalina, la grande, miniserie histórica con la genial Helen Mirren como figura central. Y otra de las esperadas novedades del canal es Watchmen, basada en el popular cómic escrito por Alan Moore y con un elenco que incluye a Regina King, Don Johnson y Jeremy Irons, entre otros.

En Netflix, sobresale el arribo de The Witcher, todavía sin fecha específica de estreno. Basada en una serie de cuentos, la ficción tiene a Henry Cavill, el actual Superman del cine, como un platinado brujo que se dedica a cazar monstruos. Y otro debut que hay que agendar es el de The Mandalorian, la serie de Star Wars que será de los primeros lanzamientos de Disney+, la plataforma de streaming que debutará este año, y que buscará ser la competidora más fuerte de Netflix.

Con este pantallazo general, otra cantidad de novedades y todo lo que queda por anunciarse, lo que falta es ordenar prioridades y saber qué elegirá devorar, o disfrutar lentamente, cada uno.