Acusaron a los creadores de "Stranger Things" de acoso verbal contra las mujeres

La serie Stranger Things es uno de los mayores éxitos de Netflix, por lo que una denuncia en contra de sus creadores no podía pasar desapercibida. La semana pasada, una coordinadora de producción de la serie, Peyton Brown, publicó en su cuenta de Instagram que había percibido un ambiente hostil por parte de los hermanos Duffer hacia las mujeres del set.

El post fue eliminado enseguida, pero hubo tiempo suficiente para que fuera capturado por el sitio Entertainment Tonight y llegara a los oídos de Netflix y compañía.

Ayer, los hermanos Duffer decidieron responder a las acusaciones a través de un comunicado al sitio Deadline: "Estamos profundamente trastornados al saber que alguien se sintió incómodo en nuestro set. Debido a la naturaleza de alto estrés durante la producción, los ánimos a veces se encendían, y por eso nos disculpamos".

También aclararon que en el rodaje se trató de manera justa a todo el equipo, “independientemente de su género, orientación, raza, religión o cualquier otra cosa”.

Netflix no se quedó quieto y, como hizo con las denuncias contra Kevin Spacey que terminaron con el despido del actor de House of Cards, investigó los hechos por su cuenta y no encontró irregularidades.