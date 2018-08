El actor de "Mi pobre angelito" rechazó tres veces protagonizar "The Big Bang Theory"

La exestrella infantil Macaulay Culkin habló en el podcast de Joe Rogan, Experience, sobre una decisión profesional que indudablemente afectó su carrera. El actor de Mi pobre angelito contó que en 2007 fue convocado por CBS para protagonizar The Big Bang Theory , si bien no especificó qué rol le habían ofrecido.

Según la versión de Culkin, le propusieron formar parte de la serie —por entonces, en plena gestación— en nada menos que tres oportunidades, pero él rechazó la oferta sistemáticamente.

"Dije que no porque la premisa era: 'bueno, se trata de dos chicos nerds que son astrofísicos y de una chica linda que vive con ellos'. Así hablaron de la propuesta, por lo que dije: 'gracias, estoy bien'", detalló.

"Luego volvieron a proponérmelo y dije: 'no, no, no, me siento halagado, pero no', y después pasó de nuevo, e incluso mi mánager me pellizcaba el brazo", reveló el actor, quien no se sintió muy impresionado por la narrativa de la sitcom que se convertiría en un éxito descomunal, y la cual tendría un spin off, Young Sheldon.