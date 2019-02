"Ella sabía que si tomaba cocaína se moría", dijo abogado de Jaitt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El abogado de Natacha Jaitt, Alejandro Cipolla, se mostró muy conmocionado y aseguró que la muerte de la conductora "le llama la atención" porque "ella sabía que si tomaba cocaína se moría".

"No consumía cocaína hace más de un año, ella sabía que no podía consumir porque si lo hacía se moría por las medicaciones que ella tomaba. Por eso me llama la atención y su hermano me transmitió las mismas inquietudes y creemos que pudo haber sido víctima de algún homicidio o alguna situación similar", sostuvo Cipolla ante Tarde para nada en Radio con Vos.

Por otra parte, el abogado dijo que se iban a "presentar la semana que viene con nuevas denuncias penales" sobre las denuncias que hizo sobre los abusos en el club Independiente.

¿Qué le pasó a Natacha Jaitt?

La modelo y conductora Natacha Jaitt fue encontrada en la madrugada de este sábado muerta y desnuda sobre una cama en una salón de fiestas llamado Xanadú, en villa La Ñata, Benavídez.

Por el momento, se cree que la muerte de la conductora se debe a un accidente cerebro vascular (ACV) producto de la ingesta de alcohol y drogas.