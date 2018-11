Rodrigo Romano pidió "cambiar" y Tania Tabárez le respondió: "de canal" ​

Una vez culminado el encuentro entre Francia y Uruguay, con triunfo para los galos por 1 a 0, Rodrigo Romano no ocultó su preocupación por el rendimiento que mostró el equipo del Maestro Tabárez. Primero lo expresó al terminar la transmisión de Tenfield, donde se lo vio visiblemente molesto, y al rato en su cuenta de Twitter escribió: "Me resisto a que en 90' de juego Cavani y Suárez no tengan una sola. Una. Una sola clara. Me resisto. Algo hay que cambiar".

RELACIONADAS Rodrigo Romano molesto con el desempeño uruguayo: "Algo hay que cambiar" By Miguel Bardesio Rodrigo Romano molesto con el desempeño uruguayo: "Algo hay que cambiar" Rodrigo Romano molesto con el desempeño uruguayo: "Algo hay que cambiar"

El mensaje repercutió rápidamente en la red del pajarito con centeneras de retwitts de "RR". Sin embargo, hubo uno con comentario que se destacó sobre el resto, ya que salió desde la cuenta de Tania Tabárez, hija del maestro, y periodista de Tv Ciudad. Casualmente, esa señal adquirió los derechos de transmisión de los amistosos de fecha FIFA por primera vez.

Ante el reclamo de Romano que "hay que cambiar", Tania escribió: "De canal, por ejemplo". Y agregó el hashtag de la transmisión: "#LaCelestePorTVCiudad".

Después de ese comentario de la comunicadora, un usuario le consultó al relator sobre la postura de la periodista y Rodrigo precisó: "Pregúntale a ella. Yo hablé de que Suárez y Cavani no tuvieron una sola chance en todo el partido. Comentario objetivo en base a lo visto pero acá es más fácil criticar todo. Hasta lo obvio".

Pregúntale a ella. Yo hablé de que Suárez y Cavani no tuvieron una sola chance en todo el partido. Comentario objetivo en base a lo visto pero acá es más fácil criticar todo. Hasta lo obvio. — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) 21 de noviembre de 2018

Vale precisar que, si bien TvCiudad transmitió el partido Francia-Uruguay con los relatos de Martín Rodríguez y Wilmar Amaral, con las intervenciones del Profe Piñeyrúa desde París, VTV emitió el duelo de campeones con Romano y Scelza en VTV.