Robert Pattinson y Daniel Radcliffe ya van a venir con el caballo cansado

Bien que disfrutaron del éxito estos dos como para andar renegando de sus trabajos iniciales. Si no entiende porqué ando tan quejosa, les cuento que esta vez no se trata del Coronavuris, ni alguna famosa que se habló de lo horrible del encierro en su mansión.

Bueno, yendo al tema, resulta que me llamó ayer mi amiga Irene para decirme que Robert Pattinson y Daniel Radcliffe anduvieron renegando de sus sagas. O sea de Crepúsculo y Harry Potter. Radcliffe dijo que no se acordaba de haber filmado algunas de las películas por sus problemas de alcohol, y seguramente por eso no se acuerde del éxito que fue. Pattinson llegó a decir que le daba asco la saga de Stephanie Mayer, otro que empezó su carrera con un exitaso que ahora reniega.

Y si bien los dos aprovecharon el éxito de esas franquicias para adolescentes, fue tal el fenómeno en el mundo que ninguno logró salir de la sombra de esos personajes. El Daniel se desprendió de Harry Potter, y todo lo que hizo fue comparado con esa saga. Y no hizo nada memorable en este tiempo como para que el mundo se olvide del mago.

Fue Pattinson el que logró aprender del oficio en este tiempo y tiene una carrera con directores de peso y personalidad. Aunque ahora va a ser el nuevo Batman, así que no ha de ser mucha su molestia con los bichos alados.

Si bien están en todo su derecho de quejarse yo me pregunto, ¿quién hubiese contratado hoy a Radcliffe o a Pattinson si no hubiesen trabajado en esas franquicias?