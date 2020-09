Rial habló del triunfo de Cosse y dijo: "¿Mañana se vuelven los argentinos del exilio dorado?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El conductor de televisión argentino Jorge Rial se refirió en la noche de este domingo al triunfo de Carolina Cosse para la Intendencia de Montevideo.

El argentino compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, al cual adjuntó una imagen modificada en la que se ve el cartel con las letras de Montevideo en la rambla de Pocitos pero en vez del nombre de la capital se lee "Bolchevideo".

"El Frente Amplio con Carolina Cosse a la cabeza ganó la intendencia de Montevideo. ¿Mañana se vuelven los argentinos del exilio dorado? Después del corte, la respuesta", escribió Rial.

El Frente Amplio con @CosseCarolina a la cabeza ganó la intendencia de Montevideo. Mañana se vuelven los argentinos del exilio dorado? Después del corte, la respuesta pic.twitter.com/9XA1TB6Q0U — JORGE RIAL (@rialjorge) September 28, 2020

En las últimas semanas Rial se ha referido más de una vez a la situación de ciudadanos argentinos que han decidido venir a residir a Uruguay.

"Para la clase media argentina es caro Uruguay, es muy caro vivir ahí", dijo el miércoles de esta semana.

A mediados de setiembre había criticado a los famosos argentinos que se habían mudado a Uruguay. “Que los referentes nos hagan creer que se van a un exilio porque hay falta de libertad, es mentira. Está limitada la libertad ambulatoria, sí, es cierto. Pero estamos en un contexto de pandemia", dijo Rial.

“Se están yendo porque tienen ganas. La gente se cree que se van exiliados. Y no es verdad. Susana se fue porque tiene ganas y porque tiene plata. Se fue en avión privado. El Negro Oro acá vivía muy bien. Ganó fortunas el Negro con todos los gobiernos. La hizo laburando, pero la hizo”, añadió en ese momento.

Comparó con la situación de los emigrantes venezolanos que se van de su país. "Si ponemos el caso de Venezuela es verdad. Venezuela es hoy un régimen opresor, se convirtió en un régimen opresor, no en una dictadura, porque fue elegido democráticamente, pero hay gobiernos democráticos que se van convirtiendo en gobiernos opresores y no se van en vuelo privado, se van cargando a sus hijos por la frontera. Eso son de verdad exiliados. No estos exiliados conchetos que tenemos", comentó.