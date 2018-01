¿Quién es Recy Taylor, la mujer que inspiró el discurso de Oprah?

Era la tarde del 3 de setiembre de 1944. Recy Taylor tenía 24 años y volvía de la iglesia en Abbeville, Alabama. No estaba sola, la acompañaban un amigo de 61 años y su hijo de 18. De pronto, un Chevrolet verde con siete hombres blancos comenzó a seguirlos y minutos después se detuvo. Estaban armados con pistolas y cuchillos. La vieron. Los amenazaron y obligaron a Recy a subir al auto.



La llevaron a un bosque, la desnudaron y seis de ellos la violaron. Recy pedía volver a su casa con su hija de tres años. Pero uno de ellos le ordenó que "actúe como lo hace con su marido o le cortaría la maldita garganta". Solo uno se negó a violarla porque dijo que la conocía. Cuando finalmente la soltaron y llegó a su casa, Recy le contó lo sucedido a su marido.



Recy reconoció el auto pero no podía identificar a los violadores, le habían tapado los ojos. Sin embargo la policía dio con el dueño del vehículo y Recy reconoció a uno de ellos, que luego confesó la violación con otros cinco. Pero nunca fueron condenados. Según publica el New York Times, en la crónica de su muerte, dos jurados integrados por hombres blancos se negaron a acusarlos.

En 2011, luego de la publicación de un libro sobre su vida, el estado de Alabama emitió una disculpa oficial. Habían pasado 67 años, pero los culpables ya no irían a la cárcel.



Recy Taylor murió en Abbeville, el 28 de diciembre de 2017, tres semanas después del lanzamiento del documental " La violación de Recy Taylor". Tenía 97 años y no logró que se hiciera justicia.

Dirigido por Nancy Buirski, el documental narra el hecho y evidencia la discriminación y la violencia hacia los negros en Estados Unidos en esa época. "Muchas mujeres fueron violadas", dice Taylor en la película. "Nadie intentó hacer nada al respecto. No puedo evitar decir la verdad de lo que me hicieron a mí " agregó.