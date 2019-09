Zaira reveló la forma en que comunicó a su familia que no iba a casarse con Forlán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Zaira Nara y Diego Forlán conformaron una de las parejas más recordadas de la farándula del Río de la Plata en la última década. Tan es así, que ocho años después del tuit de la morocha con el que patentó la frase "Menos mal que no me casé", aún se sigue hablando de ese episodio.

En esta ocasión, Zaira le contó el lunes a sus compañeros de Morfi (Telefé), cómo fue que le comunicó a su familia su decisión de no casarse con el exdelantero uruguayo, cuando ya quedaban detalles para pasar por el altar.

Ahora lo q les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASE! — Zaira (@zairana) June 12, 2011

Para empezar, Zaira reveló cuáles eran los planes de la pareja: "Lo iba a hacer en el verano y el civil, en el invierno", empezó la menor de las hermanas Nara, que le manifestó a sus padres y su hermana de la suspensión de la boda 30 días antes de dar el "sí, quiero".

"Ya casi que los del catering estaban haciendo los canapés. No podía esperar más. Era ahí o me tenía que casar", explicó Zaira sobre la urgencia que tenía para dar la noticia. Además, sostuvo que había llegado a realizar la degustación del catering para la fiesta. "Me pusieron un avión privado para ir a Uruguay (allí iba a ser la fiesta), a ver el hotel, todo", agregó.

La modelo aclaró que, como primero iba casarse por civil, no había llegado a probarse el vestido de novia. Eso no quitó que, en el momento de dar la noticia fue un verdadero shock para su entorno. Más por la forma que lo hizo.

Según apuntó en su programa, sus papás y Wanda se eneteraron ni bien terminaron de bautizar a uno de los hijos de la rubia. "Los agarré a los tres en plena fiesta familiar. El chico ya estaba bendecido –bromeó– así que les dije que subieran". Después les dijo: "Creo que no me voy a casar".

"Yo era una nena. Tenía 20 años…", destacó la conductora, que luego decidió omitir algunos detalles y reconocer que "por suerte" había eliminado varios de los recuerdos sobre el abrupto desenlace de su relación con Forlán. "Soy desmemoriada".

Para concluir sobre su decisión, la morocha apuntó: "Yo voy con todo, o no voy con nada. No me van los grises. Sentí algo que no… y se lo conté a mi familia y a mis allegados. Fue una decisión fuerte", concluyó este lunes la conductora que espera su segundo hijo fruto de su relación con Jakob Von Plessen. Por su parte, Forlán está felizmente casado con Paz Cardoso , la madre de sus tres hijos.