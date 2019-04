Zaira estalla contra medios que informaron que no banca a su suegra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La modelo lleva tres años en pareja con el empresario de origen austríaco, Jakob Von Plessen, y tienen una hija en común: Malaika. La morocha se muestra feliz con la familia que formó. Sin embargo, en las últimas horas se desató una polémica sobre su familia política que ella misma trató de disipar a través de las redes sociales.

Durante una conversación que mantuvo con Roberto Funes Ugarte en Morfi, que se emite por Telefe, la morocha reveló que, pese a que su familia política tiene título nobiliario, por lo que Jakob es "barón, y "Mali" es baronesa, ella no puede usar el apellido Von Plessen y no puede acceder al mismo. ¿El motivo? No está casada y, según reveló en una entrevista, todavía no está en sus planes formalizar su relación.

Ante la incomodidad de la conductora por esa situación, Robertito le comentó: "Conozco muy bien a tu suegra porque va a un restaurante que voy yo". Entre risas, la morocha le retrucó: "A mí no me invita a esos lugares". "Me la cruzo de mesa a mesa", agregó gracioso el periodista.

"Decile que me invite, saludala de mi parte", concluyó con cara de pocos amigos Zaira. Parece que, al igual que su hermana Wanda, la modelo no tiene la mejor relación con su familia política.

Reacción.

Al tanto de la repercusión que generó ese comentario, Zaira recurrió furiosa a Twitter para aclarar que no tiene problemas con su suegra. Para fundamentar su respuesta, publicó una declaración que dio a un medio gráfico en la que asegura que es como su "segunda madre".

"A todos los que 'desinforman' o pierden el tiempo haciéndole creer a sus lectores algo que no es, les pido que No intenten formar un perfil sobre mi persona que no es real. Y si les queda alguna duda lean o llámenme antes de escribir sobre mi. Les adjunto una nota de esta semana", escribió la morocha indignada en la red del pajarito.