Zaira Nara reveló qué se siente ser "la hermana de..."

La modelo que conduce el magazine matutino se siente orgullosa de ser la hermana de Wanda, aunque le sorprende que sus tres horas diarias de tv no le hagan sombra a la rubia.

Este "sincericidio" ocurrió durante mano a mano que la ex de Forlán mantuvo con Damián De Santo, coconductor de Morfi.

"¿Te jode que todo el mundo te pregunte siempre por tu hermana?”, haciendo referencia a la fama de Wanda Nara, acostumbrada a estar en el centro de la escena y las polémicas desde el inicio de su carrera.

Sin dudar, Zaira se sinceró: “No, me encanta. Mucha gente en la calle me sigue diciendo '¿ella no es la hermana de Wanda?’. ¡La pu… hago tres horas por día de televisión!”, dijo con humor, según reproduce el portal Ciudad.com.

“Pero sí, siempre seré la hermana de Wanda y me encanta. Cuando tenés a alguien tan pero tan fuerte tenés que disfrutarlo porque es la realidad”, concluyó sobre la estelaridad de su hermana.