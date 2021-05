Zaira Nara recordó su polémica separación de Diego Forlán: "Tenía muchas inseguridades"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la noche del martes, Zaira Nara participó como invitada en el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammon. Además de repasar su carrera y hablar sobre su relación con Wanda Nara, la modelo y conductora recordó su escandalosa separación de Diego Forlán.



Consultada sobre el momento en que sintió que le había llegado la fama, Nara respondió que su primera experiencia como celebridad fue bastante amarga. "Esa fama como que te sentís medio raro me llegó de una manera fea, después de una separación", le dijo a Mammon.



"Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no", agregó, en referencia a su separación de Diego Forlán en 2011, cuando estaba a punto de casarse con el exfutbolista. En aquel momento, se viralizó su picante tuit sobre el tema: "Menos mal que no me casé".



"Yo era muy chica y me sentí invadida. Pensé ‘esta es la parte mala', porque hasta ahí era todo divertido", explicó sobre la avalancha mediática que produjo la separación entre las figuras.



"Estaban todos los sanguchitos preparados para meter en el horno. Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años'", concluyó.