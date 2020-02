Zaira Nara mostró por primera vez el rostro de Viggo, su bebé recién nacido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace una semana, el marido de Zaira Nara, Jakob von Plessen, había compartido en sus Stories de Instagram la primera imagen del rostro de su hijo recién nacido, Viggo Silvestre, y ahora llegó el turno de que la mamá del pequeño haga lo propio en su red social.

La modelo y conductora, quien se encuentra viviendo en San Martín de los Andes por los pormenores del trabajo de su esposo, subió hace unas horas a Instagram una foto muy tierna de su hijo, a quien captó en pleno bostezo.

"Creo que ya pasaron 5 minutos. Ya es hora de pedirle teta a mamá otra vez. Feliz sábado. Para nosotros no puede ser más feliz. Viggo", escribió Nara en el posteo que cosechó numerosos elogios para el niño y sorprendentes confesiones, como la de Marley. "¡Qué bonito! ¡Hermoso! ¡Despierta las ganas de ser padre nuevamente!", deslizó el conductor de El muro infernal, quien ya declaró en más de una oportunidad que está considerando darle un hermano a Mirko.

Poco después del nacimiento de Viggo, que se produjo el 6 de febrero, Nara compartió con sus seguidores la buena nueva, muy emocionada por la llegada del hermanito de Malaika, su hija de tres años. "No entra en mí tanto amor, estoy viviendo un sueño. Gracias hijito por esta familia hermosa que ahora formamos los cuatro. Viggo Silvestre Barón Von Plessen", escribió conmovida, con los datos del nacimiento del bebe: "12.53 pm. 6 de febrero de 2020. 3.700 kilos".

Recordemos que antes del nacimiento del pequeño, tanto Nara como su amiga Paula Chaves habían despertado polémica por contar que querían dar a luz a sus hijos a través de "un parto humanizado".



"Estoy muy feliz atravesando las últimas semanas de embarazo, cargada de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, pero por sobre todo de mucha alegría esperando a nuestro bebe. Por suerte hoy las cosas avanzaron mucho y se respeta mucho más a la mujer que va a parir y a su bebe", expresaba Nara, para luego hacer una salvedad.

"Eso no quiere decir que solo un parto natural o humanizado sea la única opción para 'ser respetada'. Tengo muchas amigas con partos que han sido intervenidos porque eso era lo mejor para el bebe y esa mamá en ese momento. Hoy por suerte se nos pregunta mucho más y se nos acompaña más. Pero no somos 'más mujeres' o 'más guerreras' las que llegamos con un bebe encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural. Lo importante es hablar mucho, informarse y no tener miedo a preguntar", manifestaba la modelo en las semanas previas al nacimiento de Viggo.