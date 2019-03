Zaira Nara: "Para mi hermana, yo tendría que ganar más que Susana Giménez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Zaira Nara fue una de las invitadas de ayer al programa Podemos Hablar. Habló de su familia, del distanciamiento con su padre, del vínculo a la distancia con su pareja y de la relación con su hermana Wanda, quien en estos días se encuentra de visita en el país.

Cuando el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, preguntó quiénes habían tomado distancia de algún familiar, la conductora de Morfi, todos a la mesa, dio un paso al frente. A continuación, habló de los motivos que llevaron a que la relación con su padre, Andrés, cambiara desde la ruptura de su matrimonio con su madre.

"Ahora no tengo con mi papá la relación que tenía cuando era más chica o cuando todavía estaba casado con mi mamá. Por más de que el vínculo padre-hija para mí sigue siendo el mismo y siempre va a estar, hay una distancia en cuanto a la frecuencia de verse o al llamado de decir: 'Che, me duele la panza', que quizás cuando está todo bien, al primero que llamás es a tu viejo o a tu vieja. Eso hoy no me sucede", explicó la presentadora y modelo.



El diálogo entre padre e hija se limita a las "fiestas, los cumpleaños y momentos puntuales", explicó. "Desde que se separó de mi mamá fue difícil porque, como a todo hijo, te tira para un lado o para el otro, y como a la que veíamos más débil era a mi vieja, las dos nos fuimos, por así decirlo, para el lado de ella", añadió.

La conductora dijo que, por su carácter, tendió a mediar en el conflicto familiar, y Kusnetzoff quiso saber si Zaira intentó cambiar la actitud mediática que adoptó su padre. "Tuve la oportunidad para ver si podía restablecer el vínculo de toda la familia, para ver por qué habla de ciertas cosas que molestan... y me entiende, porque es un tipo re inteligente, pero después evidentemente le gusta y lo vuelve a hacer", señaló al respecto.



Kusnetzoff hizo, a continuación, una comparación en la forma de proceder de Andrés Nara con la de su hija Wanda a la hora de ventilar sus intimidades. Y sobre ello Zaira dijo: "Con Wanda, lo que pasa es que si le hacés una, no se olvida. No le importa si sos la madre, el padre, la abuela o el ex. A ella la traicionás en algo que para ella es importante y no se olvida".



El conductor también sacó el tema de las negociaciones que Wanda lleva ante el Inter de Milán para la continuación de su marido, Mauro Icardi, en el equipo italiano. "Ella es muy buena como manager y es muy respetada en Italia. De hecho le entregaron hace poco un premio a mujeres que hablan, muy reconocido. Ella realmente revolucionó Italia. No es normal en el ambiente del fútbol que en una reunión con dueños de clubes haya una mujer tan joven, y ella se planta como si fuera manager de toda la vida". Enseguida, Kusnetzoff puntualizó que, sin embargo, Icardi "no está jugando". "Eso es por temas de los clubes. A veces la fuerza que tienen la hacen bajando a un jugador para mostrar algo, viene más por ese lado, pero no es por culpa de ella que no juegue. Y, de hecho, las decisiones las toman juntos, no es que ella hace algo con el contrato de él que él no quiere", agregó.

Sobre la posibilidad de que Wanda represente a Zaira, la conductora de Morfi aclaró que ella tiene como manager a García Navarro, aunque dejó claro que ella la "aconseja en un montón de cosas, porque la tiene muy clara". El conductor le preguntó si para su hermana, Zaira está ganando poco, a lo que esta respondió: "Siempre me lo dice. Para ella, yo debería cobrar más que Susana Giménez. Me dice: 'Vos no te das cuenta de lo que valés'. Y yo le digo: 'Pará, estamos en Argentina'", contó con gracia.



Finalmente, el periodista no quiso perder la oportunidad para preguntarle sobre la foto de Zaira con Maxi López. "Ni idea, no me meto. Tengo un torbellino en mi familia, para donde mirás, hay preguntas para hacer", recalcó.