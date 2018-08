Zaira Nara contó por qué sigue la vida de Forlán y sus otros ex en las redes

Zaira Nara aceptó el martes ser "interpelada" por sus compañeros de Morfi (Telefe) y respondió varias preguntas de su vida personal. Entre ellas, una de Malena Guinzburg sobre el comportamiento de la menor de las heramanas Nara con las redes sociales. "¿Stalkeaste a algún ex?", le consultó la integrante de Morfi a la morocha que no dudó en afirmar que sí lo hizo.

"¡Obvio! Para ver si tuvo chicos, ver cómo está, si la novia es parecida a mí... También mirás a los amigos. Es lindo ver porque en su momento su familia fue tu familia. Es lindo ver cómo están los hermanos", dijo la morocha, en clara alusión a su pasada relación con Diego Forlán.

Damián de Santo, co conductor de Morfi, acotó: "Pero tus ex son conocidos, con comprar una revista, no hace falta stalkear", dijo, mientras que el resto de los panelistas tenían claro que se refería a Mónaco. Y la hermana de Wanda retrucó: "Eso te la baja un poco, el misterio de stalkear es lindo. Cuando yo salía, no eran mediáticos, a nadie les importaba qué hacían".

Para terminar con el tema redes , le preguntaron si chequea en las redes el pasado amoroso de su pareja, Jakob von Plessen, y padre de su hija, Malaika: "Por suerte, las ex de mi actual son extranjeras. De los otros no me importa... Igual es interesante stalkear".