El youtuber Natan Bianco incursionó en la música y lanzó un picante videoclip

El youtuber Natan Bianco se lanzó a la música y presentó su primer tema llamado Hijo Mío. Con gran despliegue de producción, en el video se puede ver al influencer cantando filosos versos dedicados al rapero Lucho SSJ, con quien mantiene una fuerte rivalidad en las redes.

"Este tema es una canción referida a un mítico personaje del ámbito del rap/trap que muchos conocen", afirma enigmática la descripción de la canción en You tube. Y añade en primera persona: "Tiró beef por mucho tiempo, pero creo que ya es tiempo de hablar. No me voy a quedar callado y en esta canción sabrán como son la realidad de los hechos".

Bianco adquirió popularidad bajo el ala del uruguayo Yao Cabrera en el grupo Viral y actualmente cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y 140.000 suscriptores en You Tube.

