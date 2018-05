YouTube bajó canción de René de Calle 13 tras denuncia por plagio a The Party Band

Alertados por sus fans, los integrantes de The Party Band se percataron que Sexo, el nuevo tema de René Pérez, ex Calle 13, tiene muchas similitudes con su tema "Pensando en c...". Al tanto de esta denuncia, el tema del cantante boricua fue dado de baja por unas horas en Youtube, que tenía más de 72 millones de reproducciones.

A través de un comunicado, The Party Band (T.p.B.) dejó patentadas las similitudes de su clip y letra, con la de la banda boricua. "En la canción de Residente (René Pérez) la letra dice 'se maquilla: porque quiere sexo' o 'te pidió el teléfono: porque quiere sexo' mientras que en la de T.P.B. la letra es 'viniste al baile: pensando en c**er' o 'pagaste un trago: pensando en c**er'".

Asimismo, la banda uruguaya explicó que el videoclip de la canción “Sexo” estuvo offline el día 22 de Mayo con el texto “Este video ya no está disponible debido a una reclamación de copyright de The Party Band TV” pero al finalizar la tarde fue activado nuevamente por la plataforma.



T.P.B. entiende que es “David contra Goliat”, ya que ellos son artistas independientes enfrentándose a un artista de la industria que vende millones de discos y tiene el amparo del aparato discográfico, recursos económicos y excelentes abogados.

"La dificultad del caso está en que el plagio es conceptual y no precisamente técnico", alega la banda uruguaya.

Sostienen, además, que ni la melodía, ni los acordes de la canción son similares, pero sí "la letra, el concepto y la forma en cómo está planteado, al igual que varias escenas del videoclip".

El caso está siendo estudiado por abogados expertos en propiedad intelectual. "Independientemente de lo que se resuelva en el plano legal, para The Party Band y sus fans está claro que fueron robados a lo que agregan que 'Residente va a tener 100 años de perdón'", concluye el comunicado.