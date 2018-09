Yao Cabrera hizo un llamado a la paz tras la brutal agresión que recibió

"Analicé mucho qué hacer y decidí hacer un video que corte este problema de raíz, que llame a la paz. No me voy a rebajar a tu nivel ni te voy a ir a buscar, sencillamente me das lástima". Esta fue la respuesta que Yao Cabrera le dedicó a Juanpa Barbot, luego que éste lo agrediera brutalmente mientras caminaba por Buenos Aires. Por si fuera poco, el ex Dosogas acusó a Yao de "pedófilo y violador"

“Creemos que tiene que haber paz en las redes sociales. Esto no lo puedo dejar pasar, que le pegara a una mujer pasó los límites. A él la violencia y el odio los beneficia”, agregó el integrante de Dosbros sobre Barbot.

Finalmente, Cabrera insistió con su llamado a la armonía: “Somos muchos los youtubers e influencers pidiendo por la paz”. El video, en un rato, llegó a 500 mil repoducciones y la mayoría se solidarizó con el ganador del último Iris en la categoría a influencer del año.