Yanina Latorre rodó por las escaleras: "Me caí de rodillas y empecé a sangrar"

Yanina Latorre ayer sufrió un accidente doméstico mientras se retiraba del domicilio de su madre. ¿Qué pasó? La panelista de Los ángeles de la mañana se cayó al bajar un escalón y se lastimó la rodilla. Al no querer asistir a una guardia médica a raíz de la pandemia de coronavirus , la mediática fue asistida por los vecinos del lugar y luego, por su marido Diego Latorre.



"La fui a asistir a mamá porque no sale a comprar ni a nada. Ella me da toda la ropa sucia y yo se la lavo y plancho en casa y se la llevo al otro día, soy como un servicio de delivery . Nos vemos en la puerta y nos intercambiamos las bolsas, pero ayer tuve que ingresar a su hogar con barbijo porque le tuve que pagar todos los servicios por internet", comenzó a relatar la panelista de Los ángeles de la mañana , quien de paso aprovechó para quejarse de las páginas online de los servicios.

Con un pie descalzo por el golpe, la rubia continuó con su relato: "Nunca vi el escalón y seguí derecho. Me caí de rodillas. Se me rompió el pantalón, empecé a sangrar y me bajó la presión . Casi me desmayo. Vinieron dos señores a ayudarme y mi mamá termino asistiéndome a mí", contó, entre risas.



Tras confesar que no quiso ir a una guardia por miedo, advirtió que fue su marido quien la atendió al llegar a su casa. "Al principio Diego me puteó. Después se arrepintió y me pidió perdón. Todo un dramón. Volví manejando por Panamericana como pude y cuando llegué me bajaron del auto, me desvistieron y me limpiaron la herida. Diego me dijo que era un golpe feo, él sabe por todo lo que vivió con el fútbol", indicó mientras el conductor del programa mostraba una foto de la rodilla lastimada.



"Me podría haber roto toda. Ahora me estoy dando cuenta que tampoco puedo levantar el hombro y tengo re hinchada la rodilla. Tampoco puedo doblar la pierna porque el corte es justo en la articulación y si la doblo me sangra. Hoy me quise hacer la linda y me puse tacos pero ahora me tuve que descalzar porque no puedo más del dolor", concluyó.