Yanina Latorre le cortó en vivo a programa uruguayo: "¿Por qué son tan agresivos?"

Yanina Latorre reaccionó con molestia y terminó cortando una llamada del programa radial Los mismos locos. El ciclo de Urbana FM llamó a la mediática argentina con el objetivo de consultarle sobre sus controvertidas declaraciones acerca de que en Uruguay "no hay farándula".

El diálogo fue breve y áspero desde el comienzo. Daniel Richard, uno de los conductores de Los mismos locos, explicó que el objetivo de la llamada pero ella se negó. "Lo lamento mucho pero no puedo salir al aire. Me imagino que debe ser importante lo que yo piense", dijo.

Cuando Richard le aclaró que ya estaba al aire, Latorre mandó "un beso" y comenzó a despedirse. Pero Germán Silveira le insistió para hablar unos minutos y Richard complementó: "Copate, Yanina, ponele onda".

Pero Latorre estalló. ¿Por qué son tan agresivos y mal educados? Esto no se hace. Por eso yo digo que no tienen farándula. Así no se trabaja", fue lo último que dijo.

"Los uruguayos viven a costa nuestra, no tienen farándula. Viven pendientes de nosotros", había dicho la semana pasada Yanina Latorre tras molestarse por los comentarios de Luis Alberto Carballo y Gustavo Insúa sobre Món#ica Gonzaga en Algo contigo.