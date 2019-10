A Xipolitakis la acusaron de narcisista y pensó que era por su nariz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Victoria Xipolitakis tiene una muy buena relación con Moria Casán. Por eso, "la One" la recibió con sus vayainas (entre ellas la hermana de la griega, Stefy) en el piso de Incorrectas (América TV), para hablar largo y tendido sobre la crisis que atraviesa con Javier Naselli, el padre de su hijo.

Luego de casarse en Nueva York, donde vivió una vida rodeada de lujos con el banquero argentino, dio a luz al niño Salvador en Buenos Aires. Desde entonces, la relación que ya no venía tan bien como al principio, viró por completo, al extremo que la rubia decidió salir a hablar a los medios para contar cómo se dio esta escandalosa separación y responder los dichos de sus ex.

Entre otras cosas, Naselli tildó de "narcisista psicópata" a la griega y eso la descolocó: "Pensé que me estaba cargando por la nariz".

El economista dijo que la madre de su hijo era "una enferma de narcisismo psicótico y alucinación mental grave". También aseguró que el pequeño Salvador "es rehén" de la situación: "Sigue preso sin haber visto la luz desde hace 9 meses", dijo.

Durante la entrevista en Incorrectas Vicky reconoció que no sabía ni lo que le decían. "Me dijeron que me dijo narci... narci... yo pensé que me estaba cargando por la nariz", dijo Xipolitakis, que fue interrumpida por Moria, quien le explicó el término y le contó la fábula de Narciso.

Mirá el video con el descargo de Xipolitakis: