Ximena Torres contó por qué dejó Teledoce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ximena Torres visitó el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal), donde habló de su presente como empresaria y su rol en los medios.

La jurado de Masterchef abordó también el final de su ciclo en Teledoce, donde estaba al frente de La receta perfecta. La cocinera contó que hubo una combinación de motivos, entre ellos uno de "ética culinaria" debido a la presencia de auspiciantes en el programa con productos que no consideraba sanos.

"Entendí que era un ciclo terminado. También está esa parte filosófica mía de poder producirme o elegir qué auspiciantes quería para mi programa. En la cocina hay una parte muy importante que es tener tu propia ética gastronómica. Y cuando no trabajás con una producción que no es tuya, tenés que ponerte de acuerdo o no con los auspiciantes que tenés", dijo.

"Soy muy de la comida sana y casera y tener mi filosofía muy firme", añadió.

Por otro lado, declaró que también sopesó el crecimiento de su empresa y la labor en el canal le impedía estar 100% detrás de su emprendimiento.

"Fue una etapa divina, pero sentí que había que cerrar el ciclo", dijo.