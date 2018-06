Woody Allen asegura que él debería ser la imagen de #MeToo

"Soy un gran defensor del movimiento #MeToo", afirmó Woody Allen en el programa Periodismo Para Todos, de la televisión argentina, al ser entrevistado por Jorge Lanata en Nueva York. “He trabajado en películas durante 50 años con cientos de actrices, y ni una sola ha sugerido ningún tipo de comportamiento indecente", señaló el cineasta.

La afirmación ha provocado un escándalo en las redes, dado que Woody Allen carga con una acusación de abuso sexual por parte de su hija Dylan Farrow. Como es sabido, hace más de 20 años el director fue acusado de abusar sexualmente de su hija Dylan; él sigue insistiendo en su inocencia.

Consultado por Lanata sobre si había cometido o no los graves hechos de los que se le acusan, respondió enfático: "Por supuesto que no". “Es todo tan loco. Esto es algo que fue analizado minuciosamente 25 años atrás por todas las autoridades, y todos llegaron a la conclusión de que no era cierto", añadió el realizador de Manhattan.

"Es gracioso, yo debería ser la cara de los carteles del movimiento Me Too", señaló el cineasta. "He trabajado en películas durante 50 años con cientos de actrices y ni una sola, grande, famosa, protagonista, nunca nadie ha sugerido ningún tipo de comportamiento indecente", enfatizó el director de 82 años.

Allen además explicó que durante estos rodajes ha empleado a más de 200 mujeres, a las que les ha pagado "exactamente los mismos salarios que a los hombres". "Por lo tanto estoy de su lado y me siento parte de esto", agregó.

En este plano, el realizador aseguró que está "completamente a favor de que lleven ante la justicia a los verdaderos abusadores, pero si alguien es inocente y le ponen en el mismo saco, es muy triste para esa persona y creo que es injusto".

Ante los hechos, varios famosos han sido consultados sobre si trabajarían o no con Woody Allen, de ser convocados por él. Frente a esa pregunta, Penélope Cruz (quien protagonizó Vicky Cristina Barcelona y A Roma con amor aseguró, ambas de Allen) declaró a Vanity Fair que no es una cuestión de trabajar o no trabajar con el cineasta, sino de recurrir a la justicia para que demuestre qué fue lo que ocurrió realmente, por lo que ella cree que habría que reabrir el caso Woody Allen.

“Tenemos una colección de titulares diciendo que este actor volvería a trabajar con él, o que no volvería a hacerlo. Pero eso no cambia nada. Eso no trae nada bueno. Deberíamos confiar en la Justicia y si este caso se abrió hace unos años y aun no está claro, deberían reabrirlo y así podríamos dar una respuesta”, insistió Penélope Cruz.