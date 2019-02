Wolf se cansó de la discriminación: "Esto de Andy no se hubiera generado si no era linda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio "Kanela" Sosa había hablado en Algo contigo sobre la performance de Andy Vila en las Llmadas y aclaró que la rubia no es "cheta". Un poco descolocada con la frase del director de Tronar de tambores, Wolf le pidió la palabra a Luis Alberto Carballo para dar su punto de vista sobre por qué se discriminan a las personas.

"Para algunas personas soy cheta, no sé que es ser cheta. Mi madre se crió en un campo en Mercedes e hizo hasta cuarto de escuela. Mis dos padres me dieron lo que no tenían, pero yo estoy cansada que se discrimine porque uno es cheto o porque el otro es pobre. Siempre se va de un lado al otro", dijo la modelo, que dijo haber sido víctima de discriminación por ser "cheta" o "linda".

Por dar un ejemplo concreto, Wolf dijo que la polémica con Andy Vila en las Llamadas no hubiese existido "si ella no era linda". Por eso pidió que no se encasillen a las personas por la apariencia.

Asimismo, Wolf pidió cortar con el resentimiento cuando hablan de una persona que tiene plata. "No conozco a nadie que no quiera tener plata, pero siempre hablan mal de esa persona que tiene", explicó indignada.

Mirá su descargo: