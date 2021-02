Wanda Nara respondió a los críticos con su figura: "Este cuerpo vivió cinco embarazos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara compartió un video y un texto para responder a las críticas en redes sociales por su figura. Más de una vez, los comentarios negativos hacia la botinera apuntan a un uso excesivo de retoques y filtros o la suposición de cirugías estéticas.

Pero Nara rebatió todo eso. “Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente. Mi cuerpo vivió cinco embarazos, cinco cesáreas. Y, aunque podría permitírmelo, ninguna extensión de piel, ninguna lipo”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram la empresaria, que es madre de Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y de Francesca e Isabella de su actual matrimonio con Mauro Icardi.

Mientras se filmaba frente al espejo con ropa interior, Wanda continuó con su argumentación.“Bajé cinco veces de peso. Escuché críticas y más críticas, casi siempre de mujeres. Cada cuerpo es distinto, cada mujer elije qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor”.

Más allá del descargo, Wanda desmintió que los comentarios negativos la afecten. “Nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco...Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad: eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque”, dijo categórica.

En el mensaje final, apeló al discurso de la belleza interior. “Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamete es la personalidad, esta te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a [email protected]”.