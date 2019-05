Wanda Nara reapareció en las redes hecha un fuego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara está enfocada en definir el futuro profesional de su marido, Mauro Icardi, que estaría lejos del Inter de Milán. Sin embargo, la rubia no descuida su trabajo como panelista en Tikitaka, de la tv italiana, ni su faceta como modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Wanda aprovechó los últimos días para publicar una sensual producción en blanco y negro, en la que luce infartante con una malla enteriza oscura que marca sus curvas, y botas bucaneras elastizadas.

Además de sus trabajos, Wanda es madre de 5 hijos, a quienes les dedica mucho tiempo. Por eso, la mayor de las hermanas Nara demuestra que en su vida hay tiempo para todo. "Por más que no te siga, no quiere decir que no te esté mirando...", reflexiona la rubia desde la red social, que parece estar en todos lados.