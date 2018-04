Wanda Nara estalló de furia tras compartir una foto de Icardi con uno de sus hijos

Una publicación de Wanda Nara irritó a muchos de sus seguidores. La botinera compartió una foto de Mauro Icardi con el menor de sus hijos en el momento difícil en el que van a vacunar al pequeño Bendedicto.

"Cuando con un abrazo los miedos desaparecen", escribió junto a la imagen. Muchos seguidores criticaron la actitud de la botinera al entender que subía este tipo de imágenes para provocar la furia de su ex y padre de la criatura, Maxi López.



"Eso no se hace. Publicá fotos tuyas, no de tus hijos con Mauro. Lo hacés con toda la maldad", escribió una usuaria de Instagram. “Dime de que alardeas y te diré de que careces"; "¡Cómo lo vacunaste a Maxi!"; "No podés ser tan irónica haciéndonos creer que subís la foto por la 'vacuna' y los sentimientos bla bla... Qué mala persona que sos. Ojo, todo vuelve", fueron otros de los fuertes mensajes que recibió la mujer de Icardi.

Ella decidió enfrentar la situación. "Las mentes retorcidas, las almas oscuras lo verán así. En mi vida el amor es habitual y nada es para provocar a nadie. Esta es nuestra realidad, mi familia y la de mis hijos”, explicó.