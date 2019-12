El excéntrico look de Wanda Nara con el que dejó boquiabiertos a sus seguidores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Wanda Nara sabe provocar como pocas en las redes sociales y ésto volvió a confirmarlo cuando publicó en su cuenta de Instagram una foto, a pocas horas de celebrar de una fecha muy especial para ella.

“Sólo se vive una vez. Pero si lo haces de la manera correcta, es más que suficiente”, escribió la blonda que hoy cumple 33 años. Junto a esa imagen, la mayor de las hermanas Nara publicó una imagen con un look infartante, donde se aprecian unas botas muy llamativas.

En esta oportunidad, se convirtió en centro de atención al posar con unas botas de caña alta, con brillos, tiras con herrajes y tacos aguja de la firma Philiph Plane que además, tiene un precio de otro planeta: nada menos que 9.600 euros, unos 400 mil pesos uruguayos.

Mientras Wanda pasa su vida entre Milán y París, donde su marido se luce como delantero del PSG, en los últimos días el que salió a hablar fue Andrés, el papá de la mediática, que volvió a arremeter contra su hija y su yerno, además de tener un gesto con Maxi López.

“Maxi se encontró con sus tres hijos, los llevó a pasear y me envió un video donde los chicos me saludaron. Ellos me dicen Pato. Mis tres nietos me dijeron que me querían. Sentí un montón de cosas muy agradables. Maxi conmigo siempre fue impecable. Con Wanda tuvo infidelidades y con ella fue un desastre. El único lazo que tuve fue ese videíto”, inidcó a propósito del material que le envió su exyerno.