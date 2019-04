Wanda Nara bailó tango en la TV italiana y la critican en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara es una de las protagonistas de la televisión italiana. La esposa de Mauro Icardi forma parte del programa local Tiki-Taka, donde no para de lanzar críticas y hablar de su vida privada.

Esta vez fue noticia por haberse animado a bailar tango. El conductor del programa eligió a Wanda y un integrante del público para bailar en vivo. Ella sacó a relucir su carisma en la pista.

En el programa Los Ángeles de la Mañana mostraron el video del baile y el conductor, Ángel de Brito, criticó con dureza la performance de la botinera.

"Siempre fue una ladrona, Wanda. Es una chorra", dijo, sin dudar, De Brito. "Me da vergüenza ajena", comentó Cinthia Fernández.



Iliana Calabró, por su parte, recordó: "Nunca tuvo disciplina para bailar. Una vez me acuerdo de que la llamaron para una revista y le decían 'estudiá, preparate', y ella contestaba 'yo quiero ser famosa, no vedette'".