Wanda lloró en un programa de tv por la crisis que vive su marido en el Inter

Un capítulo más en la novela Wanda Nara , Mauro Icardi e Inter . No se detiene esta historia que ahora mostró a la pareja y representante del futbolista en la TV italiana conmovida por la situación que están viviendo. La exclusión de Icardi del equipo en los dos últimos partidos y el retiro de la cinta de capitán resultó el detonante en medio de las negociaciones por la renovación del contrato del delantero. La argentina, ante las cámaras del programa Tiki Taka -del que participa-, se quebró porque confesó que su

marido está muy golpeado por no poder jugar en Inter.

Wanda admitió que habló con Massimo Moratti, ex presidente del Inter, para pedirle ayuda con esta tensa situación: "Le pregunté si podía darme una mano para que Mauro vuelva a jugar, porque significa mucho para él. '¿Cómo no te doy una mano, si yo lo entiendo a él?', me dijo Moratti. No es nuestra intención dejar el Inter, en absoluto. Lleva la camiseta del Inter con mucho orgullo y si en el pasado se han tomado decisiones sobre el dinero o el amor por la camiseta, siempre elige la camiseta". Y reveló el consejo que recibió de Moratti: "Wanda, dale tiempo, esto se va a resolver".

Los inconvenientes entre Inter y el jugador comenzaron por la negociación para que renueve su contrato que lleva adelante justamente Wanda. Además, la acusan de sembrar la discordia en el vestuario del equipo. Wanda habló acerca de la determinación del entrenador de Inter, Luciano Spalletti, de sacarle la cinta de capitán a Icardi y dársela al arquero Samir Handanovic: "Algunos dicen que el brazalete (de capitán) no tiene sentido, pero para Mauro es como quitarle una pierna más que un brazo".

Tras esta aparición de Wanda en el programa Tiki Taka, el que tomó la palabra fue Giuseppe Marotta, secretario deportivo de Inter, y fue muy claro: "La vi llorar, y lo lamento. Queremos aflojar la tensión y tranquilizar a Wanda como a Mauro", dijo Marotta.

Día tras día crece la tensión entre el círculo del futbolista e Inter. Es que el jugador no apareció en la convocatoria para el partido del jueves último ante Rapid Viena, por la Europa League. Ante este escenario circuló una primera versión en la que se indicaba que el propio DT lo había dejado afuera de la nómina, pero más tarde trascendió que fue Icardi quien no habría querido viajar. Incluso, en el éxito de ayer ante Sampdoria (2-1)

circuló que el delantero argentino tiene una molestia muscular y por eso no estuvo en el partido.

Tan complicado está todo en esta historia que en medio de los conflicto deportivos se le sumaron problemas fuera de la cancha, ya que en los últimos días se registró una agresión que recibió el auto de la representante más el reparto de volantes en el estadio de Inter con la inscripción "Fuera los mercenarios".

Mirá el video: