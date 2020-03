De vuelta de Israel, la maga Judy del Bosque se pone en cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El avance del coronavirus es el tema excluyente en el mundo y también en Uruguay, a pesar de que hasta el momento no se reportan casos. La maga Judy del Bosque acaba de regresar al país luego de una visita a Israel donde hay unos 100 infectados.

A pesar de no registrar ningún tipo de síntoma, Del Bosque se declaró sensibilizada por el tema y hará cuarentena en el país.

"No siento resfrío. Ni tos. Ni fiebre. Lo que sí siento, es conciencia social. Por todos los seres humanos que me rodean, a quienes debo cuidar y proteger. Así que a pesar de haberme puesto barbijo todo el viaje de regreso, me pongo en cuarentena. No me lo exige nadie. Me lo exijo yo. Es mucho más peligroso de lo que creemos", escribió la ilusionista en el muro de su red social Facebook.

Del Bosque debió adelantar su regreso por las medidas del gobierno israelí por el coronavirus.