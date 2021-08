"La Voz": el marido de Soledad Pastorutti cuestionó sus looks y así respondió ella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La nueva temporada de La Voz Argentina va viento en popa en cuanto a rating. El programa es líder de rating en su franja en la televisión argentina y tiene un buen rendimiento en Uruguay, donde se ve por Canal 4.

Una de las figuras del show es Soledad Pastorutti, coach y responsable de uno de los equipos; los otros los comandan Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky y la cantante y actriz Lali Espósito.

Y esta semana, La Sole fue protagonista pero no necesariamente por lo que pasa en el reality sino por sus vestuarios y los comentarios que estos generaron en su casa. En entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano, la folclorista contó que a su marido no le encantan los looks que elige para salir al aire, pero a ella poco le importa.



“Hiciste unas fotos muy lindas, muy sexy”, le comentó Lozano. “¡Pero no! ¡Tan sexy no!”, respondió la artista, bajándole el tono a las palabras de la conductora. Tras ver algunas fotos de los outfits lucidos, la anfitriona insistió: “¿A Jere le copa eso?”. “A Jere no le copa nada”, respondió la cantante en referencia a su pareja, Jeremías Audoglio.

Sole siguió: “Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top… que no nos avisaban cando salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’”.



Y ante ese picante comentario, la respuesta de Pastorutti fue tajante: “Le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”.