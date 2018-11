Volvió Gabito Acevedo recargado: defenestra a Ríos, Del Campo, Valdez, Barrera y Gorzy

Ricardo Gabito Acevedo otorgó una extensa entrevista al programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal), donde abordó su carrera y la actualidad de la política del fútbol, en especial el escándalo desatado por los audios en la AUF. Y no se salvó nadie.

"Lo mejor que puede pasar es que procesen a (Julio) Ríos por chanta, a Arturo del Campo por chanta y a (Wilmar) Valdez por chanta", aseguró lapidario el periodista deportivo. También apuntó contra Jorge Barrera, quien habría aconsejado a Ríos que le lleve los audios de Alcántara a Valdez.

"El único vivo fue el amigo de Julio Ríos, Jorge Barrera. Se dio cuenta de que venía una joda y le dijo "andá, llevalos a Wilmar, que no pasa nada". Y después se desentendió. Porque cuando Ríos fue a declarar al juzgado no lo acompañó Barrera. ¿Por qué no lo defendió Barrera? Si sos mi amigo y sos abogado, vení y defendeme", añadió.

Sobre Wilmar Valdes dijo: "No sé si robó pero desde el punto de vista ética se comportó de forma impresentable".

También cargó contra el periodista Sergio Gorzy, a quien definió como "personaje nefasto, fascista".

Gabito contó que lleva siete años sin trabajo en los medios, luego de su salida del diario La República. "Me han llamado de algunos medios pero las condiciones no me convencían porque me pedían traer avisadores", dijo.