"No sé cuándo voy a volver a caminar", dijo Marixa Balli tras su caída de cinco metros

El miércoles, la vedette argentina Marixa Balli sufrió una accidente laboral mientras trabajaba en su local de ropa, ubicado en Buenos Aires. Balli tuvo un resbalo en el depósito y una fuerte caída desde más de cinco metros. Inmediatamente, fue trasladada de urgencia a un hospital.



Según informó informaron fuentes médicas al diario argentino La Nación, "la paciente Marisa Laura Caballi debió ser trasladada en las primeras horas de la tarde al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, tras caerse de cinco metros de altura en su local de la Avenida Avellaneda 3484 y sufrir politraumatismos varios".



La argentina sufrió "policontusiones y traumatismo de pelvis" y por eso fue trasladada a una clínica privada. Ahora, ya le dieron el alta médica.



En una entrevista con el programa de televisión Involucrados, Balli habló sobre el tema. "Caí de espaldas y se me quebró una parte del sacro. Reboté en el pie de una clienta que me vio venir y quiso amortiguar la caída. Eso hizo que mi pómulo no apoyara directo en el suelo: ahí sí que no sé qué hubiese pasado", relató.

Ayer, Balli habló con La Nación sobre su estado de salud. "Estoy en reposo, pero no puedo caminar por el dolor; no sé cuándo voy a caminar nuevamente, eso lo va a controlar mi médico y mi cuerpo", dijo.



A su vez, la argentina explicó que su tienda de ropa "estaba llena" al momento de su caída, y que su pasión por trabajar incesantemente le jugó una mala pasada. "Disfruto todo, y eso hace que quiera estar en el negocio sin parar, lo hago por placer", subrayó.



En cuanto a su estado anímico, Marixa le contó al medio argentino que está "muy bien, siempre hacia adelante", dado que lo vivido "podía pasar" por su personalidad "superactiva".