Viviana Canosa se refirió a los rumores de romance con Alberto Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Viviana Canosa y el padre de su hija, Alejandro Borensztein, pusieron punto final a una relación que duró ocho años. En ese lapso se convirtieron en padres de Martina, pero pareja sintió el desgaste del pase de los años. Incluso se separaron unos meses el año pasado y se dieron una nueva oportunidad que no prosperó.

Soltera desde hace tres meses y con la separación blanqueda, Canosa debió enfrentar a los medios en las últimas horas luego que trascendieran rumores de romance con Alberto Fernández. Involucrados (América TV), fue el medio elegido de la ex Colorada para aclarar cómo es su situación personal.

"Fue doloroso, por suerte ya pasaron tres meses. Cuando querés salvar una familia y lo das todo, es doloroso y cruel. Me agarra en un momento que ya solté, pero siempre hacés todo para salvar, sobre todo cuando tenés un hijo. Yo pensé que no me afectaba tanto el tema de la maternidad y claramente en esta segunda etapa sí. Nos divorciamos hace un año y medio, lo intentamos de nuevo después de cinco meses y después fuimos y vinimos. A veces no se tiene que ir el amor para que te separes", explicó Vivi a sus colegas de Canal 9 de Buenos Aires, donde ella conduce el periodístico Nada personal.

Canosa reconoció que la separación definitiva no fue sencilla pese a que ahora guarda buena relación con su ex. Así mismo, indicó que su regreso a la tv con un programa diario que se emite todas las noches, sumado a la radio, la llevó a estar muy poco tiempo en su casa y eso fue limando la relación.

Respecto a su hija, Martina, Canosa indicó que siempre le fueron "con la verdad", cuando hablaron de la separación "por más dura que sea". Y agregó:"Tengo la mejor relación con la familia de Ale, todos somos una familia. Yo soy una gran peleadora de la familia y los afectos, pero entendí que se terminó un ciclo y lo mejor que me dejó Ale fue a Martina".

Con respecto al rumor de romance con Alberto Fernández, Canosa fue contundente: "Eso me causó mucha gracia y, a la vez, mucho dolor. Me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad. Lo siento como una campaña sucia o algo así, me parece raro. Cuando me echaron de Canal 9 fue una campaña del kirchnerismo, y por eso me quedé sin laburo durante 6 años... Yo invito a [Mauricio] Macri tanto como a Fernández, invito a todos los candidatos y genero un vinculo con todos, tengo buena onda con todo el mundo. La verdad que me extrañó, y más cuando vi que venía de un troll, que tenia 4 seguidores y me tenía bloqueada".

"¿Por qué me tengo que comer este garrón? Si soy una mina que laburo hace 30 años, me rompo el alma. Siempre que me va bien, alguien me quiere complicar. Estando embarazada, quedándome sin laburo, fue el peor momento de mi vida y por no aclarar la pasé peor. Así que ahora contesto la verdad, me da mucha vergüenza, mucho pudor (...). Cualquier cosa pueden inventar. Aparte esto me complica porque yo estoy buscando novio, chicos", apuntó Canosa.

Canosa agregó que la época kircherista la padeció y, en ese momento, no se animó a hablar porque estaba embarazada de Martina. Ahora suplicó que los macristas no la hagan sufrir.

Antes de despedirse de sus colegas apuntó: "Ya no le tengo miedo a nadie, que gane el que tenga que ganar y a mí que me dejen conseguir un novio tranquila".