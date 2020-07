Canosa tras entrevista: Loli "es una maravilla de mujer" y "no quisiera tener inconveniente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viviana Canosa hizo una comentada entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles para su programa Nada personal (Canal 9 de Buenos Aires). Por los reiterados elogios que dispensó la conductora argentina al mandatario uruguayo hubo reproches por presunta falta de ubicación y hasta la primera dama, Lorena Ponce de León se hizo eco de una de las crìticas.

Ahora se conoció el testimonio de la propia Canosa, quien dio una entrevista la mañana de este viernes en el programa La lupa (Emisora del Este, Minas, Lavalleja), donde reiteró su admiración por el presidente Lacalle Pou. "No da una hermosísima envidia", dijo sobre la figura del mandatario en Argentina.

"Fue la primera vez que un programa del Canal generó tanta repercusión, no solo en Argentina, sino en el mundo. Se vio mucho vía streaming", comentó Canosa al periodista minuano Nelson Hernández.

Consultada sobre las repercusiones críticas en Uruguay y en especial por el "me gusta" de Lorena Ponce de León, aclaró: "La primera dama no puede ser más bella, inteligente y hermosa. Lo que me pasó con el presidente Lacalle Pou, que me puede pasar con una mujer incluso, es que yo admiro la inteligencia de una persona, la nobleza y la lealtad. Sé que estas cosas se generan (las críticas o rumores) pero tienen una primera dama que es una belleza y que està a la altura. No pasó de una entrevista. La hice con mucho respeto. Sí reconozco que me noté yo como con mucha admiración porque básicamente me gusta cuando una persona, tanto un hombre como una mujer, son leales a sí mismas".

"Loli es una maravilla de mujer. Por favor, no quisiera tener ningún inconveniente por ese lado", complementó Canosa.

La nota de Viviana Canosa generó muchas repercusiones en Uruguay por la cataratas de elogios que le dirigió al mandatario uruguayo, no solo a nivel político, sino personal. "Me gusta cuando sonríe", le dijo en cierto momento.