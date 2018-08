Vitto Saravia admitió que tiene planes de boda con el ex de Silvina Luna

“Con Manu nos unió la vida, el destino, nos cruzamos en el momento justo y en el lugar indicado, los dos solos y con ganas de enamorarnos. Nunca antes hubiera imaginado que Manu iba a estar ocupando este lugar en mi vida, pero sucedió y de pronto me encontré segura, tranquila , y enamoradísima”, aseguró Saravia, en la última edición de revista Caras.

Debido al buen momento que atraviesa con el DJ, la diosa local aseguró están planeando convivir en España y una bomba: “Con Manu estamos pensando en vivir en España. Y, si, hablamos de casamiento”.

Asimismo, la uruguaya no esquivó las declaraciones que hizo Silvina Luna, que la acusó de haberle robado el novio. "Si bien no me gustó lo que dijo el otro día, porque no es así, lo voy a dejar como parte del pasado. Es verdad que se enteró por los medios, pero también es verdad que yo intenté comunicarme con ella antes y no pude. Llevábamos una semana juntos y salieron las fotos. La verdad, una lástima y entiendo que se sintiese mal, pero ella sabe que no hubo maldad", reflexionó Vitto.