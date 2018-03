Vitto Saravia se muestra sexy y enamorada en Nueva York

Durante enero, sorprendieron a la farándula rioplatense cuando se volvieron inseparables en Mar del Plata. ¿El motivo? La amistad de Vitto con Silvina Luna, que había sido novia varios del DJ que ahora conquistó el corazón de la uruguaya.

Ni bien se enteró de la noticia, la flamante "ex" del Polaco se mostró sorprendida ante los medios argentinos. "Con Vitto somos amigas… Está bien. Igual, con mi ex tengo la mejor, tuve una relación muy linda durante muchos años. Que sea feliz. No me avisaron, fue sin aviso”, dijo la ex Gran Hermano en su momento.

Si bien no se supo más de la relación, esta semana Vitto y Manu se encargaron de publicar historias en Instagram desde Nueva York, confirmando que la relación sigue viento en popa.

¡Hola NY!”, escribió el DJ desde la red social, quien se retrató en el balcón de la casa de la modelo con una copa de vino. Vitto aprovechó la ocasión para comentar la foto y él respondió con un emoji de corazón rojo.

Además, en sus Stories, el ex de Silvina (¡que también está en la ciudad disfrutando de sus primeras vacaciones de soltera!) compartió una más que elocuente foto posando abrazado a la modelo en el mismo balcón. Y para despejar todas las dudas: tanto uno como otro mostraron que pasaron la noche juntos en una fiesta en un rascacielos de la Gran Manzana.