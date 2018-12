Vitto Saravia cargó contra Silvina Luna tras el final de la amistad

Cuando Vitto Saravia comenzó su relación con el DJ Manu Desrets, todas las miradas apuntaron a Silvina Luna, ex de Desrets y amiga de la modelo uruguaya.

La reacciòn de molestia finalmente llegó. Luna dijo sentirse traicionada por la uruguaya. "“Me enteré por los medios, fue sin aviso. Éramos amigas y no me contó. Eso es lo que me molestó. Lo que me queda es ¿desde cuándo ella estaba deseando tener lo que yo tenía? ¡Me ‘icardeó’!”, dijo hace un tiempo.

Ahora llegó la respuesta de la uruguaya. En diálogo con el programa "Chismoses", Vitto confirmó el fin de la amistad. Consultada sobre qué pasaría si se cruza con Luna, respondió: “Yo no le niego el saludo a nadie, la verdad. No tengo ningún motivo para hacerlo”.

Sobre el conflicto en sí, Saravia explicó: "“Nosotras hablamos en su momento, cuando esto sucedió, y para mí el tema ya estaba terminado. Las cosas en la vida no están marcadas, el amor sucede y uno no lo puede digitar. Lo ideal no es salir con el ex de una amiga tuya, es la primera vez que me pasa, lo estoy transitando”.

Y no faltó un tiro por elevación a la modelo argentina. "Pero lo que me llama la atención es que Silvina ya pasó por esta situación varias veces porque ella también salió con ex de amigas, entonces ella sabe cuál es la posición y el ataque no tiene ningún sentido”.