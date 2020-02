Virginia Gallardo se fue de Polémica en el bar: "Hubo situaciones que no me gustaron"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La modelo y panelista Virginia Gallardo a bandonó el ciclo de América, Polémica en el Bar. Así lo confirmó en el programa El espectador de CNN Radio, conducido por Ángel de Brito, donde reveló que su salida no se dio en los mejores términos.

"Tuve mis motivos, pero me encantaría que sean ellos, el conductor, el productor, que sean los que cuenten, porque decidieron llamarse a silencio para que quede como que fue una licencia por embarazo", expresó Gallardo, quien se encuentra esperando la llegada de su primera hija, Martina. De esta forma, negó que su partida estuviera vinculada a su actual estado, si no a cuestiones que comenzaron a incomodarla.

"Pasaron cosas, hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, y no voy a volver. Era una mesa de hombres y en los tiempos que corren, al ser la única mujer, tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer es otro", explicó. "Yo soy brava en el buen sentido, y era una mesa de gente adulta y a mi manera tenía que hacerles ver que si bien arranqué detrás de una barra, hice todo lo posible para ser escuchada, pero eso llevó un tiempo, un proceso", amplió.

Asimismo, Gallardo aclaró que "fue una sucesión de hechos" lo que impulsó su partida, y que se fue "muy desilusionada". "Hubo una falta de respeto terrible, a nivel personal y profesional", añadió.



Cuando Pilar Smith, quien conduce El espectador junto a De Brito y Pía Shaw, le preguntó si el conductor Mariano Iúdica la hizo sentir mal, Gallardo prefirió no responder. "Tendría que entrar en detalles en los que no quiero. Ellos siguen al aire, saben los motivos por los que me fui, y deciden guardar silencio, lo cual es una falta de respeto después de cuatro años", manifestó.

La respuesta de Mariano Iúdica

uego de las declaraciones de Virginia Gallardo sobre los motivos de su alejamiento de Polémica en el bar, Mariano Iúdica se puso la camiseta del ciclo y salió a responderle. Lo hizo en el mismo programa, sentado en la mítica mesa y con la compañía de los que hasta hace un tiempo fueron los compañeros de Gallardo: Chiche Gelblung, Mauro Viale, Luisa Albinoni y Gastón Recondo.

"Le quiero mandar un beso grande a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo. Es una amiga de muchísimos años con la que empezamos Polémica en el bar, en Telefe", comenzó su extenso y confuso mensaje. Luego, explicó los motivos por los que se veía obligado a hablar sobre el tema: "Hoy, Pía Shaw, Ángel de Brito y Pilar Smith le hicieron una nota en su programa de radio y dejó entrever que la salida de acá fue por motivos misteriosos que solo nosotros sabemos".

"Acá somos cien personas y Virginia acá fue y es una persona muy importante y muy valiosa y la verdad es que a todos, los compañeros, los técnicos, nosotros, la artística, la productora y el canal quedamos sorprendidos. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, nos encantaría saberlo. Nosotros tenemos una relación de años de amistad y de compañeros desde que hizo el primer casting con Gerardo (Sofovich) en La Noche del Domingo. Nos conocemos del derecho y del revés, las familias... Acá fue una compañera con una estelaridad merecidísima", expresó.

"Como yo me fui de vacaciones, cuando llegué no estabas. Y nunca pensé que no ibas a estar. Quiero saber qué es lo que pasó", le dijo, hablando a cámara. Gelblung, entonces, lo interrumpió: "Quedamos todos sospechados de que pasó algo".