Violento móvil: invitado hizo callar a Carla Conte y lo sacan del aire

Rolando Hanglin fue protagonista de un desagradable episodio en el

programa Confrontados, donde fue sacado del aire luego de que agrediera

verbalmente a su conductora, Carla Conte.

El periodista se encontraba brindando un móvil para hablar, justamente, de un polémico texto escrito por él y publicado en la cuenta de Facebook de Radio 10 -la emisora en la que trabaja-, dedicada a su exesposa, Marta Ibáñez. Bajo el título "Me saliste cara", Hanglin hacía uso en el escrito de ciertos giros compositivos propios del tango para recriminarle a la mujer que lo abandonara llevándose "todo" para "compartir con otra alma".

"Lejos te fuiste en coche / auto que yo pagué / Dejaste todo en desorden / ¿Razones? El no poder / O tal vez no querer / Necesidad de escapar / Antes de -tal vez- 'cobrar'", reza el texto en su segmento más polémico, que muchos señalaron como inadmisible por su tinte machista y por "normalizar" la violencia de género. Además, leyendo en vertical la primera letra de cada frase, se esconden dos desagradables insultos.

En pleno móvil con el programa Confrontados, Hanglin intentó defenderse amparado en la naturaleza del género musical. "¿Cuántos tangos hay sobre una mala mujer que hay que fajar?", se preguntó el periodista. "Está bien, pero no en tangos que se estén escribiendo hoy", señaló Conte. Hanglin, notablemente enojado, contestó: "A mí que me importa, yo escribo así. Si no te gusta, mala suerte. Vos dejame hablar que yo sé. Y hablo mejor que vos. Vos callate, callate".

Entonces, quien tomó la palabra fue Rodrigo Lussich, coconductor del ciclo de Elnueve. "Chau, Rolando, te tenemos que sacar del aire. Lo siento", interrumpió, dando por terminado el móvil. "No me gusta sacar del aire a un invitado. Tiene sus argumentos Hanglin para argumentar sus dichos. Pero no necesita hacer callar a una mujer. Me parece Rolando que le debés una disculpa a Carla", señaló después Lussich. Conte, en tanto, se mostró agradecida con la reacción de su compañero: "Estoy orgullosa de trabajar en un programa en donde al macho violento se lo saca del aire. Y es congruente con lo que hemos dichos desde el día uno en Confrontados".