Violento asalto a la periodista de Subrayado, Magdalena Correa

La periodista Magdalena Correa (Arriba gente, Subrayado y Radio Sarandí) sufrió un violento asalto la tarde de este viernes. En la esquina de Concepción del Uruguay y Pilcomayo (Malvín) la joven fue abordada por un delincuente armado que le sustrajo todas sus pertenencias: cartera, celular, documentos y hasta el auto que conducía.

"Por primera vez sentí miedo de verdad, miedo a no saber si iba a tener suerte o me pasaría lo que a tantos. Por primera vez me apuntaron con un arma para robarme todo, incluso el auto. Bronca? Si, mucha, pero también pienso en qué hacemos como sociedad y Estado para cambiarlo?", escribió Correa en su cuenta de Twitter.

Las muestras de solidaridad de sus colegas y compañeros no demoraron en llegar.